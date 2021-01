VOLONTARI Protezione Civile: mattinata di esercitazione per i volontari

Sabato di lavoro per i volontari della Protezione Civile e i militi. Nella mattinata di ieri infatti la prima esercitazione di installazione delle tende della Protezione Civile. Presenti all'esercitazione anche tre istruttori del Coordinamento Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Rimini ai quali va il grazie della Protezione Civile sammarinese per la presenza e collaborazione. Un ringraziamento anche all'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per tutta l'assistenza logistica.

