Protezione Civile: "Nessuno rimarrà solo". Presentato il piano di assistenza alla popolazione

“Nessuno rimarrà solo”. A dirlo è il capo della Protezione Civile, Fabio Berardi, durante la presentazione delle attività di assistenza alla popolazione. Aiuti rivolti a chi si trova in quarantena o a chi non può contare su parenti e conoscenti: consegna della spesa, delle medicine, ma anche interventi dopo la rottura di un tubo o un guasto. Gli addetti hanno anche consegnato vestiti puliti ai pazienti in ospedale.

Per chiedere assistenza, si può telefonare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle 18, ai numeri 0549 88 34 01 e 0549 88 34 02. Nel weekend e per le urgenze, al 331 61 54 097 o contattare la Centrale interforze. Chi usa il computer, può inviare una mail a: assistenza.protezionecivile@pa.sm. Il servizio era già attivo e, dal 5 marzo ad oggi, sono stati effettuati 27 interventi. In parallelo, proseguono i controlli sul territorio, anche nelle aziende che hanno ridotto le loro attività.

Nel servizio, l'intervista a Fabio Berardi, capo Protezione Civile San Marino

