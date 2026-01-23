INNOVAZIONE Protezione Civile: presentato "LoRa", sistema per comunicare e salvare vite nei casi più estremi Comunicare e coordinarsi quando le reti vanno fuori uso. Alla Segreteria al Territorio riunione con Associazione radioamatori, Protezione Civile e forze dell'ordine

Si chiama "LoRa" ed è un sistema di comunicazione per permettere di dialogare e coordinarsi anche nelle situazioni più estreme, quando non funzionano più le reti ordinarie. A breve anche i soccorritori sammarinesi potranno utilizzare questo strumento, in caso di calamità ed emergenze.

La presentazione, da parte dell'Associazione radioamatori San Marino, nella sede della Segreteria al Territorio, a Protezione Civile e rappresentanti dei corpi di polizia. Un dispositivo a costi contenuti: bastano alcune decine di euro per assemblarne uno.

"Utilizza onde radio - spiega Matteo Napolitano, presidente dell'Associazione radioamatori - e sfrutta i satelliti per essere localizzato e mandare messaggi criptati, con informazioni sensibili, alle squadre di soccorso". Il sistema, anticipa, potrebbe essere pronto in un paio di mesi. Un'innovazione importante, sottolinea il capo della Protezione Civile, Pietro Falcioni. "Dobbiamo essere al passo coi tempi", sottolinea. "Protezione Civile, radioamatori e corpi di polizia - aggiunge il segretario al Territorio, Matteo Ciacci - cercano di essere sempre pronti e presenti sul territorio, anche con questi strumenti tecnologici in grado di dare più sicurezza ai cittadini".

Nel servizio le interviste a Matteo Napolitano (presidente Associazione radioamatori San Marino), Pietro Falcioni (capo Protezione Civile San Marino) e Matteo Ciacci (segretario di Stato al Territorio)

