SAN MARINO Protezione Civile proroga al 5 settembre la 'Fase di Pre-Allarme' per gli incendi boschivi

La Protezione Civile Sammarinese, in riferimento alla campagna di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, proroga al 5 settembre la Fase di allerta per il rischio incendi boschivi. Fatte salve, scrive in una nota, eventuali revoche o ulteriori proroghe sulla base anche dell’andamento delle condizioni meteoclimatiche. Resta dunque lo stato di grave pericolosità con il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco e pertanto anche gli abbruciamenti del materiale vegetale derivante dalle lavorazioni agricole.

