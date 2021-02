METEO Protezione civile San Marino: allerta meteo per temperature estreme Perturbazioni nevose in calo già da questo pomeriggio, attenzione però al rischio ghiacciate

Dopo la nevicata di questa notte è stato soprattutto il ghiaccio questa mattina ha creare diverse difficoltà alla circolazione in Repubblica. Nelle zone alte il manto bianco ha superato i 20 cm. Nonostante il passaggio dei mezzi rotta neve , attivi già dalla nottata, il ghiaccio ha bloccato diverse autovetture.

I problemi maggiori nella strada che collega il centro storico di Borgo Maggiore con San Marino Città in cui diverse auto, anche se dotate di pneumatici termici, non sono riuscite a proseguire. Operativi, senza intoppi, i bus per il trasporto scolastico. Le precipitazioni sono cessate già dal primo pomeriggio e non ne sono previste di nuove nemmeno nella giornata di domani.

Le temperature però resteranno sotto lo zero. La Protezione Civile di San Marino ha emesso un'allerta meteo di colore giallo a partire dalla mezzanotte fino a domani sera. Si prevedono infatti estese gelate con una diminuzione delle temperature minime che raggiungeranno su tutto il settore appenninico valori compresi tra -8 e -12 gradi.

