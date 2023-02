EMERGENZA E MUTUO SOCCORSO Protezione Civile: San Marino e Marche al lavoro su protocolli operativi per sinergie coordinate Sul Titano una delegazione marchigiana guidata da Stefano Stefoni

La Protezione Civile sammarinese incontra la Protezione Civile della Regione Marche. Per il Direttore Stefano Stefoni e la delegazione marchigiana una serie di confronti: prima con il Capo della Protezione Civile del Titano, Pietro Falcioni e i suoi più stretti collaboratori, poi con il Comandante della Polizia Civile, Werter Selva e infine con il Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti ed il suo staff.

“La Regione Marche e la Repubblica di San Marino, per ragioni geografiche e affinità di territorio – è stato ricordato - da sempre sono legate da ambiti di forte integrazione sociale, culturale ed economica e gli stessi territori presentano similari caratteristiche morfologiche e di uso del suolo tali da essere sottoposti agli stessi potenziali rischi naturali ed antropici e alle relative attività di protezione civile”.

Espressa quindi la comune volontà di consolidare la collaborazione e di “dare forma anche ad un accordo ed eventuali protocolli operativi per sviluppare sinergie e azioni coordinate ed integrate fra le omologhe strutture di protezione civile, al fine di mettere a disposizione le risorse e le conoscenze acquisite per le attività in caso di emergenza e di mutuo soccorso”.

