SAN MARINO Protezione dati personali: a Palazzo Begni siglato protocollo d'intesa tra Autorità Garanti La firma tra le Autorità Garanti di per la Protezione dei Dati Personali di San Marino, della Serbia e della Bosnia Erzegovina, con la partecipazione della delegazione Georgiana

Un momento significativo di cooperazione e collaborazione tra le parti nel campo della protezione dei dati, per incrementare il know how attraverso lo scambio di best practices ed esperienze. È l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato a Palazzo Begni dalle Autorità Garanti per la Protezione dei Dati Personali di San Marino, della Serbia e della Bosnia Erzegovina, con la partecipazione della delegazione Georgiana, già firmataria di un accordo bilaterale con il Titano lo scorso luglio 2024.

"Abbiamo ritenuto di trovare un primo passo da fare insieme, importantissimo, andando a scovare come Google ad esempio - spiega Umberto Rapetto, presidente Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali - acquisisce le nostre voci e abbiamo pensato perché non approfittiamo d'aver trovato una falla. Molte volte noi utilizziamo il telefono e ci chiediamo come fa a sapere che mi sto occupando di questa cosa? Per quale motivo è venuto a conoscenza che io sono interessato a comprare questa cosa? Oggi abbiamo spiegato materialmente come funziona quel sistema e abbiamo deciso di occuparcene ognuno per il proprio Stato per cercare di avere le risposte corrette che servono poi al cittadino, che danno la possibilità di capire cosa sta succedendo e quale sia la fame di informazioni personali che i colossi di internet stanno manifestando, addentrando ogni giorno la nostra vita".

Big del web come Google, aggiunge Rapetto, acquisiscono dati non solo da ciò che digitiamo ma anche da ciò che diciamo attraverso i comandi vocali: "Abbiamo vivisezionato materialmente le istruzioni per l'uso, le condizioni di servizio di Google, dice noi acquisiamo la tua voce e lo facciamo partendo da alcuni secondi prima di quando tu abbia dato il via alla registrazione. Come fa a fare queste cose? Vuol dire che ci registra continuamente, poi ha una sorta di buffer di memoria, immaginiamoci si ricorda le ultime cose che sono state dette, facciamo clic, lui c'è ancora in memoria i 5 secondi prima, magari c'è anche qualche minuto o qualche ora e va a tagliare da 5 secondi prima, fino a quando noi abbiamo esaurito quello che era la nostra richiesta".

Non vogliamo dimostrare che l'Autorità ha un potere, sottolinea Rapetto, ma vogliamo ricordare che i cittadini hanno dei problemi e la riservatezza dei dati è qualcosa di fondamentale.

Nel servizio l'intervista a Umberto Rapetto (Presidente Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali)

