Protezione dati personali: ISS avvia corso di formazione rivolto a tutto il personale

Il tema della privacy è di primaria importanza per tutti coloro che gestiscono dati personali. È per questo che l'Istituto di Sicurezza Sociale ha avviato un corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti, sanitari e non, che li trattano. I corsi di aggiornamento sulla gestione dei dati personali sono essenziali e indispensabili, spiega l'ISS, perché aiutano a conoscere i propri diritti e a difenderli, soprattutto da hacker e altri criminali.

Al tempo stesso, per un ente pubblico, in particolar modo per un ospedale che deve trattare dati sanitari, oltre che un obbligo e un preciso dovere di legge, il rispetto della privacy rappresenta uno dei cardini nel rapporto con l’assistito in un’ottica di tutela dell’utente e di trasparenza. Il corso si inserisce nell'ambito della formazione continua e obbligatoria del personale ISS in stretta osservanza della recente normativa in materia di privacy.

Nello specifico i temi trattati riguardano la disciplina del trattamento dei dati personali, i ruoli privacy, i principali adempimenti e le regole e buone prassi per un corretto utilizzo degli strumenti informatici.

