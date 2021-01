Protezione dei dati personali: convegno online dell'Autorità Garante sammarinese

Per celebrare il "data protection day", che si è tenuto nella giornata di ieri, l'Autorità Garante sammarinese ha organizzato, in modalità online, il convegno “Protezione dei dati personali tra legislazione nazionale e convenzione 108+”, con la presenza del Segretario di stato per gli Affari Interni Elena Tonnini.





Quest’anno si celebra il quarantesimo anniversario della apertura alla firma della Convenzione 108 del Consiglio d’Europa per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatico dei dati personali. Diversi nell'ultimo periodo gli episodi di cronaca sul tema in cui sono stati coinvolti minori, aspetto su cui sta lavorando l'autorità sammarinese.

"In questo momento storico molti eventi di cronaca ci fanno guardare alle fasce più deboli - evidenzia Umberto Rapetto, vice presidente AGPDP - che utilizzando social network e social media non hanno la capacità di rendersi conto dinnanzi a quale realtà vanno incontro. Ragione per la quale - spiega - l'autorità sta lavorando per cercare di dare un segnale importante per le generazioni dei giovanissimi e dei più piccoli che sono anche i soggetti meno difesi".

“La Repubblica di San Marino, da terra di libertà, vuole anche collocarsi come avamposto dei diritti”, aggiunge Rapetto. Proprio per questo si sta predisponendo una richiesta specifica a tutte le piattaforme web che trattano dati personali dei minori.

Nel servizio l'intervista a Umberto Rapetto (Vice presidente Autorità Garante per la protezione dei dati personali)