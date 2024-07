Protezione dei dati personali: firmato un protocollo tra San Marino e Georgia

Nel video le interviste a Patrizia Gigante (Autorità garante per la protezione dei dati personali sammarinese) e Lela Janashvili (presidente Autorità garante per la protezione dei dati personali georgiana)

In un mondo in cui viaggiano più dati che persone diventa sempre più importante tutelare la privacy ed evitare che informazioni personali finiscano nella grande rete del web. Le Autorità garanti per la protezione dei dati personali lavorano proprio a questo e per incrementare il know how, lo scambio di best practices ed esperienze nascono dei protocolli d'intesa tra le nazioni.

Come quello firmato a Palazzo Begni tra l'ente sammarinese e quello georgiano. "E' il primo protocollo di questo tipo firmato da San Marino - commenta Patrizia Gigante dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali sammarinese - ma sono già in programma collaborazioni con altri Paesi. San Marino partecipa ai principali fori internazionali in materia di data protection".

La Georgia ha già firmato memorandum simili con diversi Paesi, tra cui l'Italia e la Croazia, e nel 2025 ospiterà la Conferenza europea delle Autorità garanti - a cui parteciperà San Marino -, dopo aver già ospitato la Conferenza mondiale. "Oggi con la firma di questo memorandum - spiega Lela Janashvili, presidente Autorità garante per la protezione dei dati personali georgiana - si instaura un'ulteriore collaborazione per la difesa dei dati personali. Insieme affronteremo alle sfide poste dall'intelligenza artificiale".

