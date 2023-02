STUDIO E PROFESSIONE Protocollo d'intesa tra Unirsm, ingegneri italiani e sammarinesi: corsi, eventi, tirocini Il documento, firmato nella sede universitaria del World Trade Center di Dogana, pone le basi per le prime iniziative già in programma.

Corsi, eventi, tirocini e non solo. Una sinergia, cementata in un accordo di tre anni, che permette a Italia e San Marino di ampliare gli orizzonti. Sei i soggetti coinvolti che hanno siglato il documento: Università di San Marino, perno del progetto, Consiglio Nazionale italiano Ingegneri con gli ordini provinciali di Rimini e Pesaro-Urbino, nonché l’Ordine degli Ingegneri e Architetti del Titano e il Collegio dei Geometri e Tecnici Laureati di Primo Livello. "E' un accordo di cooperazione che avvierà vari protocolli attuativi - spiega Corrado Petrocelli, Rettore Unirsm -. Pensiamo anche ad attività innovative e di sperimentazioni, la cui ricaduta positiva possa andare a beneficio anche del territorio sammarinese".

"Vogliamo puntare sulla sperimentazione, nell'edilizia escono sempre nuovi materiali ad esempio - aggiunge Luca Zanotti, presidente Ordine Ingegneri e Architetti San Marino - e quindi vorremmo sperimentare sia in ambito accademico che professionale". Il documento, firmato nella sede universitaria del World Trade Center di Dogana, pone le basi per le prime iniziative già in programma. "L'università di San Marino sta facendo sperimentazioni interessanti - conclude Angelo Domenico Pernini, presidente Consiglio Nazionale italiano Ingegneri - per cui abbiamo interesse a collaborare con loro. Tutto ciò che funziona si può estendere al territorio italiano".

Nel video le interviste a Corrado Petrocelli (Rettore Unirsm), Luca Zanotti (presidente Ordine Ingegneri e Architetti San Marino) e Angelo Domenico Pernini (presidente Consiglio Nazionale italiano Ingegneri)

