Prova di evacuazione all'Ospedale di Stato sabato 1° luglio: chiuso il parcheggio antistante l'ingresso

Si terrà questo sabato, 1° luglio, una esercitazione generale della procedura d’evacuazione in caso d’emergenza all’Ospedale di Stato. La prova di evacuazione avrà luogo dalle 8.30 alle 14.30 e si articolerà in una serie di accurate prove che vedranno protagonisti, oltre al personale dell’Istituto Sicurezza Sociale, la Protezione Civile e la Polizia Civile sammarinese. Alla simulazione di emergenza parteciperà anche il gruppo cinofilo Pompieri Senza Frontiere, il team formato da soccorritori e cani specializzato nella ricerca di persone rimaste intrappolate all’interno di edifici.

In occasione della prova di evacuazione, parte del parcheggio posto all’ingresso principale dell’Ospedale di Stato sarà chiuso al traffico e il Centro per la Gestione delle Emergenze sarà collocato all’interno della portineria. Per parcheggiare, sarà quindi possibile utilizzare interamente il parcheggio multipiano sotto banca.

“Questa prova generale d’evacuazione rappresenta un ulteriore test sul campo relativamente all’acquisizione di competenze e capacità di intervenire in caso di emergenza e di prevenzione del rischio incendi” - ha dichiarato la Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Rita Mularoni. “Questo tipo di corsi, oltre a essere un doveroso adempimento di legge – afferma il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere –, rappresentano lo sforzo che l’ISS sta mettendo in campo al fine di proporre azioni coordinate con tutto il personale dell’Istituto per far fronte ancora più efficacemente ai rischi potenziali in materia di antincendio”.