TRENO BIANCO AZZURRO Prove di San Marino Express. La Reggenza in visita al Trenino che programma la sua rinascita. L'arrivo del vagone che ha ospitato la Reggenza sarà portato al Piazzale della Stazione. Allo studio anche un ampliamento fino a Borgo Maggiore.

Tutto come quasi 100 anni fa. Alla galleria Montale la Ferrovia Rimini – San Marino rivive in un tragitto di 800 metri, che oggi ha accolto a bordo i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, in quella prima classe che fu attiva tra le due guerre mondiali e che oggi è ricostruita fedelmente.

Presenti a una giornata che ha voluto valorizzare il patrimonio storico di San Marino anche il Segretario al Territorio Stefano Canti e il Direttore dell'Azienda di Stato per i Lavori Pubblici Giuliana Barulli insieme all’intero consiglio direttivo.

Ma il Trenino non guarda solo al passato. Sul piatto ci sono infatti importanti progetti di allungamento della tratta. “Recentemente è stato autorizzato l'allungamento di questo trenino fino all'interno del Piazzale della Stazione – ha spiegato il Segretario Stefano Canti – ma è solo una parte del più ampio progetto allo studio, che dovrà arrivare a Borgo Maggiore”.

Il progetto non sarà esclusivamente simbolico. Il trenino sarà attivo e potrà trasportare turisti e cittadini mentre l’arrivo al piazzale della Stazione del vagone visitato oggi dalla Reggenza, lo renderà il vagone più esposto e facilmente visitabile.

Dietro a questa nuova vita della Ferrovia c'è sempre l’impegno dell’Associazione Treno Bianco Azzurro. “Speriamo che le istituzioni oggi abbiamo capito l'importanza di questo treno che è tornato splendente come 90 anni fa” ha detto il presidente Giancarlo “Yuma” Terenzi.

Nel servizio le interviste a Stefano Canti (Segretario di Stato all’Ambiente e al Territorio) e Giancarlo “Yuma” Terenzi (Presidente ATBA).

