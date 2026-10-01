Psd: a San Marino la visita del segretario del Partito socialista europeo Filibeck L'occasione è l'investitura di Gerardo Giovagnoli alla carica di Capitano Reggente. Prima della cerimonia l'incontro in sede del Psd

È una giornata all’insegna dei rapporti politici internazionali quella che vede a San Marino il Segretario generale del Partito Socialista Europeo, Giacomo Filibeck, e Nicolò Carboni, responsabile per il Partito Democratico dei rapporti con il Pes, in occasione dell’investitura di Gerardo Giovagnoli alla carica di Capitano Reggente. Opportunità per il Psd di rafforzare i legami con la famiglia socialista e democratica italiana ed europea. Alla cerimonia hanno preso parte anche Davide Baruffi, assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna, e la Consigliera Alice Parma. Prima della cerimonia, nella sede del partito, il confronto si è concentrato anche sul percorso del Psd per passare dallo status di osservatore a quello di partito associato del Pes: la richiesta è stata presa in carico da Filibeck e sarà sottoposta alla prossima Presidenza del Partito Socialista Europeo, prevista a metà ottobre. Al tavolo per il Psd anche Tomaso Rossini e Matteo Rossi.

"Celebriamo l'investitura a Capitano Reggente di sua eccellenza Gerardo Giovagnoli - commenta Filibeck -, un membro molto attivo del Pes, che ha sempre rappresentato al meglio il contributo e la determinazione del Partito Socialista e Democratico di San Marino a rafforzare il più possibile il percorso di associazione e di integrazione di San Marino all'interno dell'Unione Europea. Affronteremo tutte le questioni che ci vedono impegnati per promuovere i valori della socialdemocrazia europea".

Al centro dell’incontro anche la collaborazione con il Pd, la formazione politica e il coinvolgimento dei giovani, oltre al ruolo della diplomazia parlamentare e all’ipotesi di un appuntamento a San Marino sul futuro Accordo di associazione con l’Unione Europea. Un percorso che il Psd lega sempre più alla propria dimensione europea.

"Festeggiamo l'investitura del nostro segretario internazionale, Gerardo Giovagnoli a Capitano Reggente - aggiunge Luca Lazzari, segretario del Psd -: uno di quelli che si è impegnato di più, con più costanza, nel percorso europeo di San Marino. Festeggiamo la firma prossima dell'ingresso di San Marino nello spazio europeo, che è un traguardo che il Psd ha inseguito fin dalla sua costituzione vent'anni fa. E festeggiamo il rapporto di amicizia del nostro partito con il Partito del socialismo europeo e con il Partito dei democratici italiano".

Nel video le interviste a Giacomo Filibeck (segretario del Partito socialista europeo) e Luca Lazzari (segretario Psd)

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