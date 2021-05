Psd e Md: 'la tragedia della funivia sul Mottarone strazia il cuore di tutti'

Psd e Md: 'la tragedia della funivia sul Mottarone strazia il cuore di tutti'.

"ll tragico incidente alla funivia Stresa-Mottarone, avvenuto nella giornata di domenica, ha provocato in tutti noi profondo dolore e immensa tristezza", comincia così la nota di Psd e Md sulla tragedia. "Le nostre lacrime vanno alle quattordici persone che nella caduta della funivia hanno perso la vita e alle cinque famiglie dilaniate da una tale tragedia, italiane e israeliane. In tutti noi c’è grande apprensione per le sorti del piccolo che sta lottando tra la vita e la morte". Quali esponenti della politica Sammarinese, esprimono vicinanza e comprensione alle famiglie e alle comunità colpite.

"Sono questi giorni di immenso dolore: la tragedia della funivia sul Mottarone strazia il cuore di tutti e ci stringiamo ai nostri cugini italiani colpiti da questo infausto evento".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: