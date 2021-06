Pubblicato il decreto 97/2021: via la mascherina anche al chiuso per vaccinati e guariti

Emesso l'atteso decreto-legge che allenta ulteriormente le misure anti-Covid, essendo il precedente in scadenza il 3 giugno. Diverse le novità; a partire da quelle riguardanti l'utilizzo della mascherina. Le persone vaccinate – quelle cioè munite di apposita tessera, o in possesso di certificato di guarigione emesso nei 6 mesi precedenti, e coloro che possono attestare il necessario numero di anticorpi -, non saranno obbligate ad indossarla né all'aperto né nei luoghi chiusi. Per tutti, invece, a partire dal 7 giugno; indossare la mascherina all'aperto sarà solo “vivamente consigliato”.

Consentiti congressi, meeting e riunioni; pur nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, in particolare quelle sul distanziamento. Per i vaccinati, sempre che tutti lo siano, decade anche il divieto di assembramento, e di praticare discipline sportive di contatto. Consentiti poi i buffet; i giochi da tavolo nei locali aperti al pubblico. Quindi la parte riguardante le scuole: decade per tutti gli studenti l'obbligo di indossare, al banco, la mascherina. Dispositivo che dovrà invece utilizzare il personale docente e non docente non vaccinato.

E poi le misure riguardanti il personale sanitario dell'ISS e di strutture sanitarie a partecipazione pubblica: la mancata sottoposizione volontaria alla vaccinazione potrà determinare la sospensione – fino al 31 dicembre - dal diritto di svolgere mansioni a contatto con il pubblico. Qualora non sia possibile, o venga rifiutata, una riassegnazione; si può giungere alla sospensione temporanea dal servizio.

Scarica il decreto 97/2021



Scarica l'allegato 1 al decreto 97/2021

