INCONTRI BILATERALI Pubbliche amministrazioni di Italia e San Marino a confronto A Roma l'incontro tra il Segretario di Stato Belluzzi e il ministro Zangrillo

A Palazzo Vidoni si mettono a confronto le pubbliche amministrazioni dei due Paesi, alla luce dei cambiamenti degli ultimi anni, non ultimo l'imminente accordo di associazione di San Marino con l'Unione Europea, mettendo in risalto gli obiettivi comuni. Non è importante la dimensione dei Paesi, sottolinea il ministro, quanto la collaborazione, alcune soluzioni sono applicabili sia in Italia che a San Marino. Siamo chiamati a sfide importanti, risponde il Segretario Belluzzi.

Nel video le interviste a Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, e a Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per gli Affari Interni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: