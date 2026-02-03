Pubblico Impiego, c'è delibera per avviare trattativa. Sindacati in pressing

Il rinnovo del contratto collettivo del Pubblico Impiego per il triennio 2025/2027 è uno dei temi caldi del nuovo anno, con i sindacati che tornano a sollecitare l'apertura del confronto. Con una delibera datata 27 gennaio, il Congresso di Stato ha dato mandato ai Segretari Interni, Finanze, Istruzione, Lavoro e Sanità di avviare con le parti sociali la trattativa, “ma ancora una data non c'è”, fa notare il Segretario Pubblico Impiego della Cdls Daniele Gatti.

Un rinnovo che le tre sigle ritengono non più rinviabile, considerando che il contratto è scaduto da oltre un anno e che riguarda un settore chiamato, tra l'altro, ad una profonda riorganizzazione, ad un processo di aggiornamento e formazione per rispondere agli standard europei e operare pienamente nel Mercato Unico.

Gatti spiega che già un anno fa era stato chiesto alla politica di aprire la trattativa, con le tre federazioni che concordano sulla necessità di far recuperare al settore il potere d'acquisto non riconosciuto nel precedente rinnovo, arrivato – tra l'altro – dopo 12 anni di attesa.

La delibera del 27 gennaio è “tardiva” commenta il Segretario FUPI Csdl Antonio Bacciocchi, e ad oggi – ribadisce - non abbiamo ricevuto nemmeno una convocazione per un primo incontro”. Conferma la linea concordata: “Recuperare perlomeno ciò che non è riuscito a fare l'ultimo contratto”. Infine, un auspicio: “Essere più partecipi dei processi di trasformazione in vista dell'Accordo UE”.

La partita, che interessa oltre 3.600 lavoratori, è definita dal Segretario Federazione Pubblico Impiego Usl Simona Mazza, “la priorità tra le priorità”. “Non possiamo né permettere né pensare – dice - che qualcuno possa ancora attendere questo rinnovo”, ricordando come i 12 anni di attesa abbiano reso tutto più difficile, con situazioni ancora da sanare.

Il riferimento va alle contrattazioni di secondo livello, comprese l'indennità economica per gli infermieri - su cui si sta ragionando su bozze - e l'arruolamento del corpo docente. In particolare, per quanto riguarda l'istruzione, i sindacati chiedono un precariato non a lungo termine e la garanzia di diritti in un'ottica di equità.







