"Pubblico Vannacci", Adolfo Morganti porta in libreria il volume choc.

'Il mondo al contrario', controverso libro del generale Roberto Vannacci, approda anche in libreria. Lo pubblicherà Adolfo Morganti, editore della casa riminese "Il Cerchio". Il libro choc, finora disponibile solo su Amazon, è costato al suo autore la rimozione dallo Stato maggiore dell'Esercito, per le frasi su omosessuali, cambiamento climatico e stranieri. "Ho letto il libro - dichiara Morganti ai quotidiani riminesi - dalla lettura è emersa una caricaturizzazione estrema del pensiero di Vannacci, secondo i modelli americani della "cancel culture" che ritendo intollerabili". Per l'editore esprime concetti semplici, che non è un difetto; racconta l'esperienza dell'autore, "che sia giusta o sbagliata spetta al lettore giudicare", conclude.

