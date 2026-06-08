Pulizia, sfalcio erba e rimozione piante pericolanti: chiusa la Sottomontana giovedì 11 giugno

L'azienda Autonomia di Stato per i Lavori Pubblici informa la cittadinanza che, per consentire lavori di pulizia, sfalcio erba e rimozione piante pericolanti, strada Sottomontana nel tratto compreso fra strada di San Gianno e la rotatoria di via del Serrone sarà chiusa al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia con divieto di sosta e non sarà consentito I'accesso anche ai pedoni dalle 6:00 alle 15:00 di giovedì 11 giugno 2026. Durante i lavori i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati.







