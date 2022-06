Putin: "Entro fine anno sarà operativo il missile balistico Sarmat"

Accompagnato dai membri della missione diplomatica l'ambasciatore italiano in Russia Giorgio Starace è stato convocato, insieme all'ambasciatore Ue, dal ministero degli Esteri russo. Chiamata alla luce del divieto imposto dalla Lituania al transito di merci sanzionate dall'Ue verso la città russa di Kaliningrad. Il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che l'occidente sta dimostrando il suo vero atteggiamento nei confronti della Russia e noi, sottolinea, non ci fidiamo più delle loro posizioni.

L'esercito di Mosca intanto sta infliggendo "distruzioni catastrofiche" nelle vicinanze Severodonetsk: nelle ultime 24 ore, infatti, sarebbero molto elevate le perdite tra le fila dei soldati ucraini. Non si arresta l'ascesa del prezzo del gas naturale dopo la stretta verso l'Europa; segnato un altro +3,2% con un prezzo al megawattora di 124,50 euro. La televisione russa, per segnare la presenza in territorio, ha iniziato a trasmettere nell'intera regione occupata di Kherson attraverso 24 canali.

Le autorità di Mosca hanno deportato 1,2 milioni di cittadini ucraini in Russia dall'inizio dell'invasione tra cui 240.000 bambini; 2.000 dei quali orfani. Zelensky sollecita a tenere alta l'attenzione mediatica sulla situazione e Putin intanto annuncia che entro fine anno sarà operativo il missile balistico intercontinentale Sarmat: il vettore, secondo il ministero della Difesa, è capace di "penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente o futura e farà riflettere - dichiara il leader del Cremlino - tutti coloro che ci stanno minacciando".