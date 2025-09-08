Qatar: cittadino italiano residente a Doha si spaccia per console onorario di San Marino

Si spaccia per console onorario di San Marino in Qatar, con tanto di targa in ottone, esposta all'esterno della sua casa. Si tratta di un cittadino italiano residente a Doha.

Il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari spiega al Corriere Romagna che nei mesi scorsi è stato valutato il profilo di questa persona, come eventuale console onorario di San Marino per il Quatar, paese dove vive da molti anni ma non lo abbiamo mai nominato sottolinea Beccari: "Nelle verifiche eseguite - aggiunge - è emerso che in generale il Quatar non accetta consoli onorari ma solo consoli di carriera".















