"Quaderni di criminologia": 20 anni di Master celebrati in udienza

Un volume inedito che celebra i 20 anni del Master in Criminologia e Psichiatria Forense dell’Università di San Marino. Ora diretto da Giancarlo Nivoli, ideato da Salvatore Luberto. La collana editoriale “Quaderni in criminologia” presentata ai Capitani Reggenti, Denis Bronzetti e Italo Righi, è curata da Unirsm e promossa dal Centro di Ricerca e didattica in studi biometrici dell’ateneo. “Un’opera che offre strumenti di analisi critica - commenta il segretario alla Giustizia Stefano Canti - su una materia delicata e fondamentale”. All’interno approfondimenti su cybercrime, cittadinanza digitale, pene e misure alternative, carceri, crimini contro le donne e altre forme di violenza. Vittimologia informatica: è il tema affrontato nella sua lectio magistralis da Daniela Parisi, tenente colonnello della Guardia di finanza. Tra profili falsi, effetto moltiplicatore e asimmetria di potere.

"La violenza digitale - commenta lei -, che sia economica o che sia di altro tipo, è difficile da affrontare e bisogna pensare a dei rimedi. Quindi questi momenti di incontro sono sicuramente importanti per poter, quantomeno, prospettare una soluzione o dei correttivi".

“Il master è una delle esperienze più longeve e importanti del nostro panorama formativo post-laurea”, sottolinea il segretario all’Istruzione e Università Teodoro Lonfernini. “Questi 20 anni - nota la Reggenza - ripercorrono in maniera emblematica un percorso nel quale si sono formati innumerevoli giuristi, psichiatri, medici ed esponenti delle forze dell’ordine”.





Nel video l'intervista a Daniela Parisi, tenente colonnello della Guardia di finanza







