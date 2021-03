MONITORAGGIO Qualità dei servizi: obiettivo, una PA più partecipata grazie al contatto diretto con i cittadini "Il necessario feedback per crescere". Bene il comportamento del personale e la prenotazione online degli appuntamenti; da migliorare la funzionalità del nuovo sito www.gov.sm

Monitoraggio della qualità dei servizi PA, con un focus sulle innovazioni telematiche: sono stati diffusi i risultati di una indagine svolta tra la seconda metà di luglio e novembre 2020, in 14 uffici pubblici. Somministrato all'utenza un questionario: 863 in totale quelli raccolti. In evidenza l'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti per la mole di risposte ricevute, ben 549. Di contro, alla Direzione appare quantomeno particolare che non ci siano stati riscontri da parte di utenti presso gli Istituti Culturali e il Centro di Formazione Professionale, entrambi con servizi rimasti aperti al pubblico.

Hanno aderito all'iniziativa per lo più privati cittadini, dai 31 ai 60 anni, con livello di istruzione medio-alto. In alcuni uffici però, più libero professionisti o aziende. In grandissima parte viene accolta positivamente l'estensione degli orari di apertura degli sportelli, ma anche la prenotazione online BookPA degli appuntamenti, per accedere ai servizi senza code. Trasversale la richiesta di aumentare la modulistica su web.

Apprezzamento poi per la realizzazione di video tutorial per illustrare le procedure online, tuttavia viene considerata non ancora soddisfacente la navigabilità del nuovo sito www.gov.sm, seppur già in buona parte implementato.



La scommessa dell'Amministrazione – questo l'obiettivo per i prossimi mesi - resta l'attivazione di nuovi servizi telematici pur senza dimenticare “il rapporto più tradizionale con alcune unità operative”.



Nel video l'intervista a Manuel Canti, Direttore Funzione Pubblica ed Elena Tonnini, Segretario di Stato per gli Affari Interni.

