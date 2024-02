SMOG Qualità dell'aria: entrano in vigore le misure emergenziali antismog in E.R.

Pochi giorni di tregua, poi lo smog è tornato ad assediare l'Emilia Romagna. Entrano in vigore le misure emergenziali antismog da domani giovedì 15 febbraio e fino al successivo giorno di controllo (previsto per venerdì 16 febbraio), le misure emergenziali Liberiamolaria. Le misure emergenziali restano in vigore fino a venerdì 16 febbraio compreso, prossimo giorno di controllo, e saranno revocate solo se il bollettino emesso da Arpae evidenzierà il termine delle misure emergenziali (bollino verde).

