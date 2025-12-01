Qualità della vita, Rimini come uno yo-yo: dal top a metà classifica in 16 giorni

Prima sfiora la cima della classifica e poi scivola giù, nelle retrovie. Il tutto nel giro di un paio di settimane. È successo a Rimini: il 16 novembre è stata “promossa” da Italia Oggi, che l'ha collocata al 12° posto per qualità della vita, mentre il primo dicembre è stata “bocciata” da il Sole 24 Ore, che l'ha relegata alla 51° posizione nella stessa indagine. Cosa è successo? Se lo chiede la città di Federico Fellini, che dopo aver gioito per le 21 posizioni guadagnate rispetto all'anno scorso, oggi fa i conti con le 9 perse sul 2024. Un divario che difficilmente si spiega e che lascia interdetti. Del resto entrambe le testate hanno stilato le classifiche basandosi su indagini scientifiche condotte da università e società specializzate. Se su “Turismo e cultura” convergono nel piazzare Rimini al terzo posto, il discorso cambia quando si fa riferimento a sicurezza e giustizia: per Italia Oggi merita il 48esimo posto mentre Il Sole 24 ore le assegna il 100esimo. C'è grande divario anche alla voce “ricchezza e consumi”: Rimini è 45° per Italia Oggi; 75° per il Sole. Mentre, sull'ambiente, era al 19° posto a novembre mentre oggi si trova al 67°. Festeggia, invece, Bologna, tra le due province dell'Emilia Romagna ad essere entrata oggi nella top ten: conquista il quarto posto guadagnando ben cinque posizioni rispetto al 2024. L'altra è Parma, che sale dalla 26esima posizione dell'anno scorso alla decima. Ma per vivere meglio, secondo il quotidiano economico-finanziario, bisogna andare al Nord: lo scettro va infatti a Trento, seguito da Bolzano e Udine.







