Quando il cane è nostro amico e ci aiuta nelle tragedie: a San Marino un seminario con gli esperti.

Il cane come migliore amico dell'uomo ma anche prezioso alleato nelle catastrofi, quando è necessario cercare dispersi. A San Marino il seminario internazionale di criminalistica cinofila, con l'esperto Mario Rosillo. Tre i temi centrali: l'utilizzo dei cani da ricerca per i resti umani e i cani da odorologia forense. Un momento di confronto e formazione per gli addetti ai lavori e per gli appassionati al quale hanno partecipato, tra gli altri, la Società italiana di scienze cinofile forensi, la Protezione Civile di San Marino e Pompieri senza frontiere. Proprio dal Titano, nelle recenti tragedie legate alle alluvioni in Italia, sono partite squadre per dare supporto alla ricerca dei dispersi. A questi argomenti sarà dedicata la puntata di Close Up in onda su Rtv mercoledì 15 maggio alle 21.

