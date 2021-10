Quando il Coronavirus provoca effetti a lungo termine: anche a San Marino pazienti in cura per il "Long Covid" 450 i soggetti seguiti sul Titano nell'ambito dello studio con l'Università Bicocca connesso al fenomeno

Per molti il Coronavirus diventa un problema con cui fare i conti per lungo tempo. Si parla, allora, di “Long Covid”. E' ancora presto per avere numeri precisi su San Marino, ma il fenomeno è già sotto osservazione e trattamento a livello sanitario e coinvolge diverse aree mediche e numerosi sono i possibili segni clinici.

Il tema fu oggetto, lo scorso aprile, di un Ordine del giorno approvato dal Consiglio che invitava il Governo a sensibilizzare il Comitato esecutivo Iss a proporre un percorso di assistenza ad hoc. Sul fronte delle cure e degli approfondimenti, spiega il direttore generale Iss, Sergio Rabini, la sanità sammarinese è attiva. Pneumologia e Neurologia, ad esempio, prosegue Rabini, hanno già avviato ambulatori dedicati. Intanto, prosegue lo studio con l'Università Bicocca di Milano.

Nel servizio, l'intervista a Sergio Rabini, direttore generale Iss

