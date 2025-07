"NO" ALLE GUERRE Quando sono i bambini a sensibilizzare gli adulti sulla pace: inaugurata la mostra "Sogni Liberi" Esposizione inaugurata in occasione delle celebrazioni dell'adesione di San Marino all'Unesco

Disegnare la pace, pensando a un futuro libero da conflitti. Sono i bambini e le bambine di tutto il mondo a sensibilizzare gli adulti con la mostra “Sogni Liberi”, inaugurata a San Marino Città, in via Eugippo. Un'esposizione collettiva a cui hanno partecipato associazioni, scuole, istituzioni.

Opere dal mondo, disegni realizzati dagli alunni sammarinesi, fino a testimonianze da Gaza: tanti i messaggi e le forme di comunicazione. "Come associazione Colors for Peace, un'organizzazione non profit che si occupa di divulgare la cultura della pace, la solidarietà e la fratellanza attraverso l'arte - afferma Arianna Scarpellini - abbiamo selezionato i disegni dei bambini di 151 Paesi nel mondo. Hanno partecipato anche gli alunni delle scuole elementari (del Titano, nda). L'obiettivo è valorizzare l'ideale di fratellanza e l'educazione alla pace". "Abbiamo lavorato con i bimbi dalla prima alla quinta elementare - spiega Rita Canarezza degli Istituti Culturali -. Abbiamo organizzato 25 laboratori per 25 classi. Ognuno ha sviluppato delle idee e sono veramente interessanti".

Esposto il manifesto di Danilo Dolci, attivista italiano della non violenza che a San Marino portò il suo messaggio di pace. “No” ai conflitti che passa anche tramite le pari opportunità, con un progetto insieme a scuole medie e Cfp. "Lavoriamo moltissimo con le scuole - dice Mabel Nancy Martinazzo, coordinatrice Commissione Pari Opportunità - e per noi è fondamentale sensibilizzare le nuove generazioni a un cambiamento sull'uguaglianza di genere e al rispetto tra uomo e donna". "All'interno di questa mostra collettiva - spiega Martina Conti del Collettivo San Marino per la Palestina - vengono anche proiettati disegni realizzati a Gaza. Da questi emerge la situazione che i bambini stanno vivendo. E' una mostra molto emozionante e potente".

Nel servizio le interviste ad Arianna Scarpellini (associazione Colors For Peace), Rita Canarezza (Istituti Culturali), Mabel Nancy Martinazzo (coordinatrice Commissione Pari Opportunità) e Martina Conti (Collettivo San Marino per la Palestina)

