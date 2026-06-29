RADIOAMATORI Quando tutto si ferma, la radio resta in ascolto: così San Marino si prepara alle emergenze Dai terremoti alle alluvioni, le grandi emergenze insegnano che la prima vittima può essere la comunicazione. E a San Marino esiste una rete pensata proprio per continuare a parlare. Il piano di Protezione Civile e Radioamatori per salvare vite

C'è un momento, durante ogni emergenza, in cui salvare una vita può dipendere da una sola cosa: riuscire a comunicare. È accaduto in Venezuela, dove il violento terremoto non ha soltanto distrutto edifici e infrastrutture, ma ha spento internet e mandato in crisi le reti telefoniche. Proprio quando migliaia di persone avevano più bisogno di chiedere aiuto o coordinare i soccorsi. Uno scenario che riporta alla mente anche le grandi emergenze vissute più vicino a noi: dal terremoto dell'Aquila ad Amatrice, fino all'alluvione in Emilia-Romagna.

Eventi diversi, ma con un denominatore comune: quando le infrastrutture cedono, anche le comunicazioni rischiano di fermarsi. È proprio pensando a questi scenari che, da anni, la Protezione Civile di San Marino e l'Associazione Radioamatori lavorano fianco a fianco per costruire un sistema di comunicazione capace di resistere anche quando la tecnologia più moderna va in crisi. L'obiettivo non è sostituire gli strumenti digitali, oggi indispensabili, ma affiancarli con soluzioni indipendenti da internet, dai server e perfino dalla rete elettrica.

Il Presidente di ARRSM Matteo Napolitano: “Abbiamo dotato la Protezione Civile di un sistema di tre ripetitori interconnessi tra di loro, non tramite rete internet ma tramite rete RF, vuol dire radiofrequenza, quindi vanno praticamente tramite radio. Questi tre ponti ripetitori danno la copertura di tutto il territorio senza l'ausilio di internet o altre tecnologie che, in caso di terremoto o emergenza, potrebbero essere quelle che cedono prima”.

Ma nessuna tecnologia è davvero efficace senza persone preparate a usarla. Dietro ogni apparato ci sono volontari che si addestrano, partecipano alle esercitazioni e verificano costantemente che tutto sia pronto a entrare in funzione. Perché nelle emergenze non basta avere un piano B: bisogna essere pronti a metterlo in campo in pochi istanti. “La formazione è fondamentale – continua Napolitano. "Occorre dare una buona comunicazione radio per andare a identificare un'emergenza o un caso di intervento urgente. Più si è precisi a comunicare quello che sta avvenendo e più la centrale operativa o chi deve inviare i soccorsi riesce a capire il problema e mandare tempestivamente gli aiuti”.

Una lezione che arriva dalle tragedie di tutto il mondo e che San Marino ha deciso di trasformare in prevenzione. Perché quando tutto il resto si ferma, poter comunicare può fare la differenza tra il caos e il coordinamento, tra l'attesa e il soccorso.

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