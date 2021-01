BOLLETTINO STATISTICA Quanto ha inciso il Covid sul saldo naturale della popolazione? Lo abbiamo chiesto ad un esperto statistico

Il Covid non ha intaccato le altre cause di morte, che rimangono in linea con quelle dello scorso anno. Se si pensa che i morti di Covid al 31 dicembre erano 60, e che il totale dei decessi è 343, 92 in più rispetto all'anno precedente, c'è da riflettere seriamente sull'aspetto demografico sammarinese. Un profondo rosso, il saldo naturale, che le nascite (224) non riescono a frenare. Se la popolazione è aumentata di 53 unità è grazie all'immigrazione. Tuttavia c'è il rovescio della medaglia, perché i nuovi arrivi accentuano l'aspetto dell'invecchiamento demografico.

Infine, per la prima volta, si assiste a San Marino ad un fenomeno mai visto prima e legato alla territorialità: il contagio Covid ha tendenzialmente riguardato di meno castelli più piccoli, che hanno una età media più alta. Probabilmente le persone più fragili si sono tutelate maggiormente, rispetto ad altre realtà. Di certo può essere un filone da sviluppare per meglio comprendere come si è mosso il virus in territorio.

Nel video l'analisi di Mauro Sammaritani, Ufficio Statistica RSM

