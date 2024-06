Quaranta bimbi ucraini sul Titano, su impulso del Rotary

“Avevano espresso il desiderio di venire a San Marino – spiega Stefania Leardini Mularoni, Presidente Incoming del Rotary Club San Marino - quindi abbiamo raccolto questa richiesta cercando di metterci del nostro”.

40 bambini ucraini, sono orfani, salgono sul Titano accompagnati da Padre Vasyl, della parrocchia di San Basilio Magno, che li ospita nella città di Ternopil. Visitano il centro storico, accolti dai soci del Rotary Club San Marino, immersi nei luoghi simbolo di una storia di libertà, a loro negata dalla guerra.

“Questi ragazzi – spiega Padre Vasyl - sono i bambini dei nostri soldati, in Ucraina nel terzo anno di guerra. Alcuni sono anche orfani, perché i loro padri sono morti nella Guerra, alcuni sono soldati scomparsi. Mi hanno chiesto: 'quando viene mio papà?'... Io so che alcuni già sono morti.. E' una cosa terribile. Di questi giorni ringraziamo Dio e anche i signori del Distretto Rotary, perché siamo qui in Italia. Perché i bambini qui veramente sono felici”.

Solidarietà rotariana e accoglienza possibile grazie ai progetti del Distretto che riunisce 60 Club tra Emilia-Romagna e San Marino. “Sono ospiti all'Eurocamp a Cesenatico – prosegue Stefania Leardini Mularoni - perché ospiti del distretto 2072 grazie a iniziative e concerti organizzati per Natale, dove sono stati raccolti fondi per poter ospitare questi ragazzi. Quindi credo che sia un modo per loro di vivere un momento spensierato”.

Nel video, le interviste a Stefania Leardini Mularoni, Presidente Incoming Rotary Club San Marino e a Padre Vasyl Savkiv, parroco di San Basilio, Ternopil

