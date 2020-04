"Quarantena": il brano degli artisti sammarinesi De/Lab tra i più ascoltati in Italia

Un'idea nata per sdrammatizzare ma anche sensibilizzare sul difficile momento che stiamo affrontando e ricordare a tutti l'importanza di restare a casa. La canzone “Quarantena” prodotta dagli artisti sammarinesi di De/Lab (Federico Bombini, Luca Zucchi, John Carattoni e Simone Giacomini) per "Les Flames" in poche settimane ha raggiunto il quarto posto della “Italy Viral top 50” su Sportify e superato le 75.000 visualizzazioni su YouTube. La canzone si rifà alla traccia del 2003 "La discoteca".

"Lo scopo del brano - sottolinea John Carattoni - non è assolutamente quello di scimmiottare la situazione del momento. Sappiamo tutti la gravità e ci teniamo a dire di rimanere in casa. L'obiettivo è semplicemente quello di far divertire, per qualche minuto, chi ci sta ascoltando".

Nel servizio l'intervista a John Carattoni (De/Lab)