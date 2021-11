Quarantena per tutti gli alunni della Scuola elementare di Domagnano

Tutti gli alunni della Scuola elementare di Domagnano, dalla giornata di ieri, sono stati posti in quarantena e seguiranno le lezioni tramite didattica a distanza. La misura, che varrà fino a venerdì 19 novembre compreso, è stata comunicata ai genitori tramite il registro elettronico. E si è resa necessaria – come da comunicazione del reparto di Pediatria – “per il numero di casi positivi sintomatici individuati”. Gli alunni torneranno a scuola, in presenza, da lunedì prossimo. La Pediatria si raccomanda che in questo lasso di tempo “anche i conviventi degli alunni rimangano a casa, ad esclusione dell'impegno scolastico e lavorativo, nel rispetto delle misure previste dalle linee guida della 'quarantena fiduciaria'”.

