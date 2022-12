"Quarto Savona Quindici", ultime ore per riflettere davanti al simbolo della lotta alle mafie

"Quarto Savona Quindici" l’auto della scorta che precedeva quella del giudice Giovanni Falcone, riparte domenica mattina. Su quell'auto viaggiavano il capo scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Lascia San Marino, a 30 anni dalla Strage di Capaci, e prosegue il suo giro per l’Italia promuovendo il progetto di sensibilizzazione contro le mafie 1992-2022 attraverso il quale si vuole valorizzare e diffondere la cultura della legalità, avvicinando gli studenti e le studentesse alla cittadinanza attiva. In questi giorni, posta all'ingresso della Scuola Superiore, ha attirato l'attenzione di chi, in questi giorni, è passato in centro storico, soffermandosi per un momento, davanti al simbolo della lotta alle mafie.