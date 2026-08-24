Quattro amiche e 50 anni da festeggiare: la Classe ’76 si dà appuntamento a Borgo Maggiore Nata quasi per caso tra vecchie foto e ricordi, l'iniziativa trasforma il traguardo del mezzo secolo in uno storico evento di comunità. Appuntamento il 29 agosto alla Terrazza dei Portici tra musica e nostalgia.

Quattro amiche e 50 anni da festeggiare: la Classe ’76 si dà appuntamento a Borgo Maggiore.

Unire tutta la Repubblica sotto il segno di un unico anno di nascita. L'idea nasce come nascono le cose più belle: quasi per caso. Quattro amiche — Morena, Veronica, Samanta e Lucia — sfogliando vecchie fotografie tra un caffè e una risata, si sono ritrovate a fare i conti con un numero che fa un certo effetto. Da lì, un pensiero quasi ovvio: perché festeggiare i 50 da soli, quando un'intera generazione può festeggiarlo insieme? E così il classico amarcord tra coetanee si è trasformato in qualcosa di molto più grande: un evento di comunità che, per la prima volta sul Titano, farà incontrare tutti i nati nel 1976, provenienti da Castelli diversi ma accomunati dalla stessa, identica coincidenza anagrafica.

Sabato 29 agosto, la Terrazza dei Portici di Borgo Maggiore si trasformerà nel palcoscenico di una serata che profuma di nostalgia buona, quella che scalda il cuore: cena conviviale, immagini e ricordi storici della Repubblica proiettati sul grande schermo, un'animazione a sorpresa pronta a stupire gli ospiti, e naturalmente una colonna sonora su misura, fatta di quei successi musicali che hanno accompagnato crescita, adolescenza e vent'anni di un'intera generazione.

Non sarà solo una cena. Sarà un tuffo collettivo negli anni '80 e '90, un abbraccio tra volti che magari non si incontravano da tempo, la riscoperta di quanto le proprie radici — pur passando per Castelli diversi — siano in fondo le stesse. Il mezzo secolo si festeggia una volta sola. E la Classe '76 di San Marino ha deciso di farlo nel modo più bello possibile: tutti insieme.



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