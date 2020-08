ANNIVERSARIO Quattro anni dal sisma del centro Italia, il ricordo di Fabio Berardi (Protezione Civile): "Mi commuovo ancora oggi a ripensarci" La ricostruzione è incompiuta, sottolinea anche il presidente Sergio Mattarella, ma San Marino offrì il suo aiuto tangibile

Sono passati 4 anni dal terremoto nel centro Italia. La ricostruzione è lenta, nonostante i numerosi aiuti, anche da San Marino. “L'opera di ricostruzione dei paesi distrutti è incompiuta e procede con fatica, tra molte difficoltà di natura burocratica”. A dirlo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è fatto portavoce dell'amarezza di chi, quel 24 agosto 2016 e poi settimane dopo, perse tutto, anche la vita dei propri cari: 299 morti, la maggior parte ad Amatrice, dove oggi si è recato il presidente del Consiglio Conte che ha incontrato i familiari delle vittime. Nonostante la mobilitazione però, tanto resta ancora da fare. Anche San Marino aveva dato aiuti concreti. Come ha sottolineato il presidente Conte, “le leggi per accelerare e semplificare le abbiamo fatte, ma il processo di ricostruzione è lungo e complesso. Ora però c'è un quadro normativo che crea le premesse per procedere più speditamente”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nel video l'intervista a Fabio Berardi, capo della Protezione Civile di San Marino

I più letti della settimana: