Quattro passeggiate “al fresco” in Repubblica: storia, natura e ombra per l’estate

Ferragosto sul Titano non è solo feste e tavolate: la Repubblica nasconde sentieri freschi e sorprendenti immersi nella natura. Dalle torri medievali ai mulini dimenticati, dalle vecchie rotaie alle forre di gesso, ecco quattro itinerari che raccontano storie di natura e memoria, perfette per rallentare e scoprire un’altra San Marino.



1. Sentiero della Rupe e giro delle Tre Torri

Durata: 2 ore – Lunghezza: 4 km – Difficoltà: medio

Si parte da Piazza Grande a Borgo Maggiore, nei pressi della stazione della funivia, e si imbocca il Sentiero della Rupe: un tracciato panoramico che tra, lecci e rocce, attraversa il Monte Titano su tutto il fronte della rupe, passando per i naturali terrazzi affacciati verso il mare Adriatico. Tra i tesori visibili la nidificazione del falco pellegrino, antiche e rare piante come l’efedra nebrodense, vie d’arrampicata magnifiche e l’antico luogo sacro del santuario della Tanaccia. Una volta sbucati nei pressi del centro Kursaal è possibile continuare in salita sul crinale del monte nelle strade che collegano le tre torri, Guaita, Cesta e Montale.

Punti forti: viste spettacolari sull’Adriatico, fascino storico, perfetta combinazione natura–cultura. Tip estivo: affrontare la salita al mattino presto o verso il tardo pomeriggio per godersi i colori caldi dell'alba o del tramonto.

2. Fosso di Canepa e mulini storici

Durata: 1,5–2 ore – Lunghezza: 4–5 km – Difficoltà: medio-facile

Nella zona tra Città e Chiesanuova si trova un angolo fresco e selvaggio: il Fosso di Canepa, una forra naturale incastonata tra boschi di carpini e querce. Il sentiero segue il corso dell’acqua e tocca i ruderi di antichi mulini ad acqua, un tempo fulcro della vita contadina. Qui il microclima resta fresco anche in piena estate e, con un po’ di attenzione, si possono notare tracce della fauna locale. Il percorso può partire dalla zona del Centro Tennis e del parco di Montecchio, in quanto offre possibilità di posteggio ed è la parte di percorso più vicina al centro storico di San Marino Città.

Punti forti: ombra costante, fascino rurale, possibilità di scoprire luoghi poco battuti dal turismo. Tip estivo: scarpe con buona aderenza, visto che i tratti vicino al ruscello possono essere umidi.

3. Sentiero Ausa–Laiala–Ferrovia

Durata: 1,5 ore – Lunghezza: 6–7 km – Difficoltà: facile

Sul tracciato dell’ex Ferrovia Rimini–San Marino, oggi trasformato in pista ciclopedonale, è possibile fare una passeggiata tra parchi e gallerie. Il percorso parte dal Parco Ausa a Dogana, attraversa il parco Laiala di Serravalle e, volendo, prosegue fino all'arboreto didattico a Domagnano. Oltre alle gallerie e alla stazione di Dogana, restano le tracce della ferrovia come muretti, paratie e qualche tratto di binario. È un itinerario pianeggiante, adatto a tutti, ideale per una camminata di fine giornata o una pedalata leggera.

Punti forti: facile accesso, contesto urbano–naturalistico, memoria storica del “Treno Bianco Azzurro”. Tip estivo: portare borraccia e fermarsi alle fontanelle lungo il tragitto.

4. Il percorso dei Gessi di Montegiardino

Durata: 1 ora circa – Lunghezza: circa 2,3 km – Difficoltà: medio-facile

Un anello breve ma sorprendente, con partenza e arrivo nella Piazza della Pace di Montegiardino. Il sentiero scende tra campi e case rurali fino a infilarsi nella vallata del Marano, costeggiando querce secolari e la vecchia cava di gesso in località Le Sibe. Lungo il tracciato si incontrano i resti di un mulino e di una fornace, testimonianze dell’antica lavorazione del gesso. La parte più suggestiva è la forra, dove l’acqua scompare e riemerge tra massi bianchi e grotte naturali, creando un ambiente fresco e selvaggio. La salita finale, tra argilla e schegge di gesso, riporta al borgo con vista sul Monte Titano. Il percorso si imbatte in uno chalet di legno attrezzato gestito da i Lunghi archi di San Marino, al fianco del quale sono ancora evidenti i resti di un antico mulino da grano, anch’esso esistente almeno dalla fine del ‘600.



