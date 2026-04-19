DISABILITÀ Quattro passi nella natura con i nostri amici animali: a Faetano si celebra l'inclusione Al parco inclusivo di strada del Marano l'evento di Batticinque che introduce la pet therapy con i levrieri per i ragazzi disabili

A Faetano si celebra l'inclusione, con una passeggiata insieme ai nostri amici animali. Al parco inclusivo di strada del Marano l'evento "Insieme... avanti a tutta zampa!" che ha, al centro, la pet therapy per i ragazzi con disabilità. Un evento organizzato da Batticinque con la collaborazione di numerose associazioni e delle istituzioni, per avvicinare i levrieri - cani per natura sereni - ai ragazzi speciali che, così, possono entrare in sintonia con gli animali e stare bene. La passeggiata si inserisce nel programma delle giornate ecologiche e, tra le realtà che hanno collaborato, c'è anche l'associazione GACI che si occupa di adozioni di levrieri oggetto di maltrattamenti da parte dell'uomo. Animali che, nonostante tutto, non perdono la fiducia negli esseri umani.

Nel video le interviste a Fanny Gasperoni (presidente Batticinque) e Riccardo d'Orazi (associazione GACI)

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