Questa mattina all'aeroporto di Torraccia il mental show del Mago Gabriel: telepatia terra-aria Un evento patrocinato dalla Segreteria al Turismo che anticipa il Festival Internazionale della magia del prossimo weekend

Non smette mai di stupire il Mago Gabriel che torna a San Marino con il suo ultimo esperimento ai confini della realtà. Un mental show o – come lo chiama lui – un tentativo di trasmissione del pensiero terra-aria, comunicando telepaticamente un'immagine pensata da uno spettatore a un aviatore in volo. Location, ovviamente, Aeroclub di San Marino a Torraccia. Prima fase: tutti i presenti disegnano una figura elementare su un bigliettino e poi lo depongono in un'urna. Seconda fase: una persona ne pesca uno. Il bigliettino chiuso passa a un altro spettatore. Terza fase: la signora che ha visionato il disegno cerca di trasmetterlo mentalmente al mago Gabriel, tracciando con il pensiero delle linee immaginarie davanti a sé. Lui a sua volta cercherà di trasmetterlo al pilota dell'aereo acrobatico Yak 52, che tenterà di rappresentare nel cielo il disegno scelto, utilizzando un fumogeno bianco. Quarta e ultima fase, il pilota, Carlo Mariani, percepisce il disegno e lo raffigura nel cielo, di fronte all'Aeroclub. "Ho capito che dovevo fare una manovra, una figura - racconta Mariani -. Ho pensato e ho sentito che il cerchio era perfetto". Esperimento riuscito e il Mago Gabriel festeggia con i presenti. "Ero abbastanza teso - confessa il Mago Gabriel - perché l'esito non era scontato. Sono molto contento. Ormai all'Aeroclub sono di casa". "Siamo tutti un po' bambini - commenta Edgardo Casali, presidente Aeroclub -, quindi quando si creano queste occasioni non possiamo fare altro che accoglierle ed esserne contenti".

Nel video l'intervista a Carlo Mariani (comandante aeromobile), Mago Gabriel ed Edgardo Casali (presidente Aeroclub)

