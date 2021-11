Questa mattina i funerali di Mauro Maiani

Questa mattina, alle 9:30 alla Chiesa di Fiorentino, saranno celebrati i funerali di Mauro Maiani. L'Ambasciatore è morto il 31 ottobre a Dubai, dov'era impegnato nel ruolo di Commissario generale del Governo sammarinese per l'Expo 2020.

Fra le numerose note di cordoglio, anche quella della Federazione Balestrieri Sammarinesi. “Vent’anni passati insieme alla Federazione Balestrieri – si legge - hanno confermato le sue evidenti capacità e competenze diplomatiche, organizzative e relazionali. Sempre grazie a lui, la Federazione sarà presente a Dubai dall’8 al 12 dicembre per rappresentare la Repubblica di San Marino all’Expo. Per tutti Balestrieri sarà questa una occasione unica per rendergli onore sfilando in sua memoria”.