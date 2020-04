Questa sera a Close Up doppio appuntamento con Fabio Berardi e Giancarlo Dotto

Questa sera a Close Up doppio appuntamento con Fabio Berardi e Giancarlo Dotto.

Prosegue il ciclo speciale di Close Up che entra nelle case dei sammarinesi e degli italiani. In studio il Dg Carlo Romeo e in collegamento skype il Dirigente della Protezione Civile San Marino Fabio Berardi, a partire dalle 21.30, seguito dall'approfondimento con Giancarlo Dotto, sugli effetti non solo sanitari del Covid-19: questa sera su San Marino RTV.

