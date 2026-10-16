SAN MARINO RTV Questa sera, alle 21, la prima puntata di Myrta Confidential Al debutto il nuovo talk di Myrta Merlino. Nella prima puntata i faccia a faccia con il presidente di MFE Fedele Confalonieri e con Giuseppe Conte

Prima puntata questa sera alle 21 di “Myrta Confidential”, il nuovo talk di San Marino RTV che propone due faccia a faccia senza filtri con leader, imprenditori, economisti, scienziati, intellettuali e protagonisti delle istituzioni. Al debutto, Myrta Merlino intervista Fedele Confalonieri e Giuseppe Conte.

Nell'intervista al presidente di MFE, lanciata da La Stampa, spazio soprattutto al rapporto con Silvio Berlusconi, alla politica italiana e ai ricordi di una vita trascorsa accanto al fondatore di Mediaset. Confalonieri racconta anche un retroscena sulla corsa al Quirinale: “Ho molta stima di Gianni Letta. È una persona straordinaria. C’è una cosa che molti non sanno: lui ha rifiutato di fare il Presidente della Repubblica. Alla rielezione di Mattarella, Meloni glielo aveva proposto. Avrebbe vinto in carrozza. Ma non l’ha fatto per non far dispiacere Berlusconi. E questo la dice lunga sulla sua fedeltà e lealtà”.

Sul rapporto tra Berlusconi e Bettino Craxi, Confalonieri ricorda invece i dubbi dell’ex leader socialista alla vigilia della discesa in campo: “mi disse che Silvio non sarebbe andato oltre l’8%, un risultato che ci avrebbe portato solo danni. Invece ha fatto una cosa napoleonica: in 3 mesi ha preso oltre il 21%”.

Poi il giudizio sull’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Mi piace, è brava. Unica cosa è troppo polemica con l’opposizione. Si mette a discutere su tutto, ma chi se ne frega, dico io, sei la Presidente del Consiglio! E poi lei, a differenza di tanti altri politici soprattutto di una volta, conosce le lingue. È una grande atout”.

Nel corso della conversazione Confalonieri parla anche della Lega, di Marina e Pier Silvio Berlusconi, della guerra in Ucraina e del futuro di Milano, alternando analisi e ricordi personali. “Ognuno ha il suo Berlusconi. Del mio non amo parlare. Di fronte alla morte, quello che rimane è solo il silenzio”, dice ricordando l’amico di una vita.

La puntata di “Myrta Confidential”, con le interviste a Fedele Confalonieri e Giuseppe Conte, sarà trasmessa questa sera alle 21 su San Marino RTV, canale 550.

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