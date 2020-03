ORE 21.45 Questa sera Close up speciale col dottor Rinaldi

Close up speciale nelle case dei sammarinesi e degli italiani. In onda questa sera, alle 21:45. In studio il Dg Carlo Romeo e in collegamento il dottor Gabriele Rinaldi, direttore dell'Authority sanitaria dell'Iss.

Nel video una breve anticipazione



I più letti della settimana: