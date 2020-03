Questa sera Close up speciale con il Capo della Protezione Civile Fabio Berardi

Un'anticipazione dal Dg Carlo Romeo

Prosegue il ciclo speciale di Close Up che entra nelle case dei sammarinesi e degli italiani. In studio il Dg Carlo Romeo e in collegamento skype Fabio Berardi. Il dirigente della Protezione Civile di San Marino si trova in quarantena, in attesa dell'esito del tampone per sapere se è stato infettato dal Covid-19.