ORE 20:50 Questa sera Close up speciale con il Capo della Protezione Civile Fabio Berardi

Prosegue il ciclo speciale di Close Up che entra nelle case dei sammarinesi e degli italiani. In studio il Dg Carlo Romeo e in collegamento skype Fabio Berardi. Il dirigente della Protezione Civile di San Marino è risultato positivo al tampone e si trova a casa, seguito dai sanitari, ma in constante contatto con i suoi uomini.



