ORE 21:55 Questa sera Close up speciale con il commissario straordinario Massimo Arlotti

Prosegue il ciclo speciale di Close Up che entra nelle case dei sammarinesi e degli italiani. In studio il Dg Carlo Romeo e in collegamento skype il commissario straordinario per gestire l'emergenza Coronavirus a San Marino, l'infettivologo Massimo Arlotti. Appuntamento alle 21:55 questa sera su San Marino RTV.

Nel video una breve anteprima.





