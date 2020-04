ORE 21.50 Questa sera Davide Rondoni ospite di Close Up

Questa sera Davide Rondoni ospite di Close Up.

Prosegue il ciclo speciale di Close Up che entra nelle case dei sammarinesi e degli italiani. In studio il Dg Carlo Romeo e in collegamento skype il poeta Davide Rondoni. Appuntamento dubito dopo lo speciale Coronavirus, alle 21.50: questa sera su San Marino RTV.

Clicca qui per vedere tutte le puntate di Close Up

I più letti della settimana: