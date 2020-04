TV Questa sera doppio appuntamento con CloseUp

Su San Marino RTV proseguono gli speciali di Close Up che entrano nelle case degli italiani e dei sammarinesi nel periodo di emergenza sanitaria. Doppio appuntamento per questa sera con il Dg Carlo Romeo sarà in collegamento alle 20.05 con Alberto Forchielli, imprenditore, giornalista e blogger italiano. A seguire, alle 20.25, Bruno Bozzetto, noto disegnatore e regista.





