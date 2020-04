DALLE 21:50 Questa sera due confronti politici a Close Up

Questa sera due confronti politici a Close Up.

Prosegue il ciclo di Close Up speciale che entra nelle case degli italiani e dei sammarinesi in tempo di emergenza sanitaria. I due appuntamenti di stasera sono dedicati alla politica sammarinese con due confronti tramite skype, condotti in studio dal Dg Carlo Romeo. Alle 21:50 il primo confronto fra Francesco Mussoni (PDCS) e Giuseppe Maria Morganti (Libera), mentre a seguire, alle 22:20, il dibattito fra Matteo Zeppa (Rete) e Nicola Renzi (Repubblica Futura).

Guarda tutte le puntate di Close Up sul nostro sito



I più letti della settimana: